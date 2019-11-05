Под Липецком «Киа» не уступила «КамАЗу» – водитель в больнице

СЕГОДНЯ 11:15 2019-11-05T11:16:22+03:00

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Серьезная авария с участием легковушки и грузовика случилась в субботу, 2 ноября, в селе Березняговка Усманского района Липецкой области. Там на пересечении улиц Молодежная и Ворошилова столкнулись «Киа Рио» и «КамАЗ».

Удар пришелся в правую сторону легковушки, грузовик протащил машину по трассе, вылетел с ней в кювет и только там смог остановиться, превратив иномарку в груду металла.

По данным ГИБДД, за рулем легковушки был 30-летний мужчина. Причиной аварии стало нарушение очередности проезда.

На место выезжали спасатели. Как сообщили в пресс-службе УГПСС региона, спасателям пришлось деблокировать зажатого в салоне водителя. Его с многочисленными травмами увезли с места в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU