2019-11-05T11:16:22+03:00
Происшествия

Под Липецком «Киа» не уступила «КамАЗу» – водитель в больнице

Грузовик протащил иномарку по дороге, превратив в груду металла
Лия МУРАДЬЯН
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ДТП с грузовикомДТП с грузовикомФото: УГПСС Липецкой области
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Серьезная авария с участием легковушки и грузовика случилась в субботу, 2 ноября, в селе Березняговка Усманского района Липецкой области. Там на пересечении улиц Молодежная и Ворошилова столкнулись «Киа Рио» и «КамАЗ».

Удар пришелся в правую сторону легковушки, грузовик протащил машину по трассе, вылетел с ней в кювет и только там смог остановиться, превратив иномарку в груду металла.

ДТП с грузовиком Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

ДТП с грузовикомФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

По данным ГИБДД, за рулем легковушки был 30-летний мужчина. Причиной аварии стало нарушение очередности проезда.

На место выезжали спасатели. Как сообщили в пресс-службе УГПСС региона, спасателям пришлось деблокировать зажатого в салоне водителя. Его с многочисленными травмами увезли с места в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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