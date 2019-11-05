За выходные в Липецкой области сбили насмерть двух пешеходов, третий выжил

СЕГОДНЯ 12:16 2019-11-05T12:16:32+03:00

За 3 дня на дорогах в 15 ДТП пострадали 17 человек и двое погибли

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По данным ГИБДД, за прошедшие трое суток, со 2 по 4 ноября, на дорогах Липецкой области в 15 авариях пострадали 17 человек и двое погибли. Погибшими в обоих случаях были пешеходы. Первое ДТП с пешеходом случилось 2 ноября в 15.00 в Грязях вне пешеходного перехода. 46-летняя женщина попала под колеса «Фольсквагена» и скончалась на улице 30 лет Победы.

Еще один пешеход погиб на улице Ленина в селе Долгоруково, где 64-летний пенсионер на «Гранте» насмерть сбил 51-летнюю женщину. Авария также произошла вне пешеходного перехода.

Последняя авария с пешеходом произошла в самом Липецке 4 ноября. Около 20.00 на улице Краснозаводской 58-летний водитель «Ссанг Йонга» не пропустил на «зебре» 73-летнюю пенсионерку. Старушка попала в больницу, но, к счастью, выжила.

ИСТОЧНИК KP.RU