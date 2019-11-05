2019-11-05T13:21:58+03:00
Общество

Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре

Порывы ожидаются до 18 метров в секунду
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поднимется ветерВ Липецке поднимется ветерФото: Лия МУРАДЬЯН
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В ближайшие часы в Липецке резко усилится южный ветер. Как сообщает городское управление по делам ГО и ЧС, сильный ветер поднимется в этот вторник, 5 ноября, и сохранится в течение ночи и дня 6 ноября. Согласно данным Липецкого гидрометцентра, порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду – это 8 баллов по 12-балльной шкале Бофорта. Такой ветер способен ломать сучья деревьев.

При этом южный ветер несет в регион теплую погоду. Этой ночью ожидается до 4 градусов тепла, а в среду днем – до +12°С. Всю неделю будет облачно, в некоторых районах небольшие осадки.

Плюсовая температура и мелкий дождик продержатся в регионе до середины следующей недели. Стремительно похолодает в середине ноября, резкий скачек ожидается с 13 на 14 ноября, когда ночная температура упадет с +7 до -4 градусов и выпадет снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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