В Липецке внучка украла у пенсионеров более 200 000 рублей

СЕГОДНЯ 13:58 2019-11-05T13:58:51+03:00

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В Липецке раскрыли крупную кражу с банковских карт супругов-пенсионеров. 65-летний муж с женой заявили в полицию 3 ноября. Супруги рассказали, что у них обоих со счетов пропали все деньги – всего более 200 000 рублей.

В ходе расследования выяснилось, что семейная пара никому пароли не сообщала и на сомнительные уловки мошенников не попадалась. Вскоре под подозрение попала 23-летняя родственница пенсионеров. Девушка сразу во всем созналась и рассказала, что перевела деньги через мобильные приложения на телефонах бабушки и дедушки.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, украденными деньгами девушка решила свои финансовые проблемы. Она уже раскаялась и обещала все вернуть.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК – кража с банковского счета. Внучке грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU