В Липецке внучка украла у пенсионеров более 200 000 рублей
В Липецке раскрыли крупную кражу с банковских карт супругов-пенсионеров. 65-летний муж с женой заявили в полицию 3 ноября. Супруги рассказали, что у них обоих со счетов пропали все деньги – всего более 200 000 рублей.
В ходе расследования выяснилось, что семейная пара никому пароли не сообщала и на сомнительные уловки мошенников не попадалась. Вскоре под подозрение попала 23-летняя родственница пенсионеров. Девушка сразу во всем созналась и рассказала, что перевела деньги через мобильные приложения на телефонах бабушки и дедушки.
Как сообщили в пресс-службе УМВД области, украденными деньгами девушка решила свои финансовые проблемы. Она уже раскаялась и обещала все вернуть.
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК – кража с банковского счета. Внучке грозит до 6 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU