Липецк вошел в 10-ку городов с самой дешевой арендой жилья

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-05T14:04:10+03:00

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За 3 квартал этого года средняя стоимость аренды жилья в Россиив среднем выросла на 1,2%. Об этом сообщили эксперты Domofond.ru. Так, во 2 квартале месяц аренды однокомнатной квартиры стоил 15 694 рубля. А в 3 - 15 879 рублей.

Согласно исследованию, в Липецке цена аренды однушки в октябре этого года - 9 512 рублей. Год назад такую же квартиру можно было снять за 9 408 рублей. То есть цены выросли на 1,1%. Эксперты составили рейтинг с самой высокой стоимостью аренды за однокомнатные квартиры. Его возглавила Москва - 36 436 рублей в месяц за однушку. На 2 месте Химки - 27 726 рублей. На 3 строчке Санкт-Петербург - 24 597 рублей.

В этом рейтинге Липецк и область оказались на 66 месте из 75. Регион вошел в 10-ку городов с самой дешевой арендой однокомнатных квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU