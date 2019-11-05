2019-11-05T14:37:37+03:00
Происшествия

Ноябрьские праздники в Липецке обошлись без бытовых ЧП и семейных драм

Спасатели не отметили привычного для длинных каникул всплеска происшествий
Лия МУРАДЬЯН
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Спасатели выезжали в город 17 разСпасатели выезжали в город 17 разФото: Лия МУРАДЬЯН
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День народного единства и связанные с ним выходные прошли в Липецке на удивление спокойно, что отметили в городском управлении по делам ГО и ЧС. Спасатели не заметили привычного для длинных выходных всплеска происшествий и бытовых конфликтов. Происшествий было не больше, чем в обычные дни.

– Любопытно, что в период трехдневных выходных количество обращений в полицию было незначительным, – отметили в управлении. – Существенно снизилось число сигналов о семейных конфликтах. Были только две жалобы на шумных соседей. При этом перед уходом на «ноябрьские каникулы» было сразу шесть вызовов полиции в кафе и бары.

Всего со 2 по 4 ноября операторы службы спасания «112» в Липецке приняли 1400 звонков. Спасатели выезжали в город 17 раз. Один из выездов был на праздник на площади Петра Великого, где следили за безопасностью. 13 выездов касались вскрытия захлопнувшихся дверей. В одном случае срезали кольцо с пальца женщины, и еще в одном – проверяли подозрительный предмет.

Кроме этого за 3 дня в Липецке было 13 пожаров, в основном горел мусор и мусорные контейнеры. А вот в районе Матырского 3 ноября в пожаре погибла 57-летняя женщина и пострадал мужчина. За тот де период в городе зарегистрировали 24 ДТП без травм и 4 аварии с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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