2019-11-05T15:49:50+03:00
Происшествия

Банда серийных угонщиков украла три иномарки в Липецке

Четверых членов группы брали с силовиками СОБРа
Лия МУРАДЬЯН
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Члены банды могли быть вооруженыЧлены банды могли быть вооруженыФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали банду серийных угонщиков иномарок. По данным полиции, 4 человека в возрасте от 30 до 59 лет промышляли угонами автомобилей на территории региона. По оперативным данным, члены банды могли быть вооружены, поэтому их задерживали сотрудники уголовного розыска совместно с силовиками СОБРа Росгвардии.

Как пояснила «КП-Липецк» врио начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова, на данный момент граждане подозреваются в краже трех иномарок среднего класса.

Но у полиции есть данные, что автокраж могло быть и больше.

– В настоящее время ведется работа по установлению их причастности к совершению аналогичных преступлений на территории региона, – уточнили в ведомстве. – В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовно дело возбудили по части 3 статьи 158 УК – Кража. Членам банды грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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