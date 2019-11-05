Под Липецком на трассе ограничат движение из-за ремонта

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-05T16:04:53+03:00

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В Липецкой области на автодороге Р-119 Орел-Тамбов ограничат движение. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Управление автомобильной магистрали "Москва-Харьков", это произойдет на 203 километре дороги. На участке планируется провести ремонтные работы на железнодорожном переезде - ж/д станция Телегино. На время ремонта автотранспорт пустят по региональным дорогам через поселки Ключ Жизни, Нижний Воргол и совхоз Маяк.

Работы стартуют в среду, 6 ноября, в 23.00 и продолжатся до 4.00 7 ноября. Кстати, в четверг на участке автодороге Орел-Тамбов, где будут проводиться работы, организуют реверсивное движение. ФКУ Упрдор "Москва-Харьков" просит водителей быть внимательнее и соблюдать требования временных дорожных знаков. В случае внештатной ситуации на дороге просят звонить по телефону +7 (4862) 75-07-69.

ИСТОЧНИК KP.RU