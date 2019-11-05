2019-11-05T16:04:53+03:00
Общество

Под Липецком на трассе ограничат движение из-за ремонта

Работы проведут на железнодорожном переезде
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Под Липецком на трассе ограничат движение из-за ремонтаПод Липецком на трассе ограничат движение из-за ремонтаФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В Липецкой области на автодороге Р-119 Орел-Тамбов ограничат движение. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Управление автомобильной магистрали "Москва-Харьков", это произойдет на 203 километре дороги. На участке планируется провести ремонтные работы на железнодорожном переезде - ж/д станция Телегино. На время ремонта автотранспорт пустят по региональным дорогам через поселки Ключ Жизни, Нижний Воргол и совхоз Маяк.

Работы стартуют в среду, 6 ноября, в 23.00 и продолжатся до 4.00 7 ноября. Кстати, в четверг на участке автодороге Орел-Тамбов, где будут проводиться работы, организуют реверсивное движение. ФКУ Упрдор "Москва-Харьков" просит водителей быть внимательнее и соблюдать требования временных дорожных знаков. В случае внештатной ситуации на дороге просят звонить по телефону +7 (4862) 75-07-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Липецком будут судить женщину, незаконно получившую более 450000 рублей выплат по инвалидности
В среду в Липецке до +16 градусов и сильный ветер
Под Липецком мужчина избил приятеля и поджег его автомобиль
Руководители Липецка и области осмотрели новые остановки на проспекте Победы
Банда серийных угонщиков украла три иномарки в Липецке
Под Липецком перевернулась фура со свиньями из Калуги и влетела в микроавтобус
Ноябрьские праздники в Липецке обошлись без бытовых ЧП и семейных драм
Липецк вошел в 10-ку городов с самой дешевой арендой жилья
В Липецке внучка украла у пенсионеров более 200 000 рублей
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре
За неделю с улиц Липецка эвакуировали 45 машин
За выходные в Липецкой области сбили насмерть двух пешеходов, третий выжил
Присяжные признали виновным липчанина, который расстрелял из автомата криминального авторитета
Под Липецком «Киа» не уступила «КамАЗу» – водитель в больнице
В четверг в Липецке ограничат продажу алкоголя
Рекордный урожай масличных культур собрали в Липецкой области
Мужчина пытался привезти в Липецк 7 слитков золота из Амурской области
В Липецке на ходу загорелся новый автобус ПАЗ «Вектор NEXT»