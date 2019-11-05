Под Липецком мужчина избил приятеля и поджег его автомобиль

СЕГОДНЯ 17:37 2019-11-05T17:44:43+03:00

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Следственный отдел по городу Грязи СКР завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины. Местный житель обвиняется сразу по 3 статьям - угон автомобиля, умышленное причинение легкого вреда здоровью и поджог.

Так, 24 июля этого года в Грязях Липецкой области к дому подозреваемого подъехал 59-летний житель поселка Волгоэлектросетьстрой. Он хотел вернуть долг за ранее купленные у его детей яблоки. Разговор у мужчин начался весьма интересно. Покупатель предложил хозяину дома выпить в автомобиле УАЗ. Тот согласился.

Во время веселья между мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый предложил приятелю продолжить распивать у соседа. Но автомобилист отказался. Тогда подозреваемый избил мужчину, посадил его на пассажирское сиденье, а сам сел за руль и поехал к знакомому. Последнего дома не оказалось. Расстроившись, мужчина вернулся в автомобиль, вновь избил пассажира кулаками и ногами. Обнаружив в салоне садовый нож, он дважды резанул несчастного по лицу и шее. В завершении своего бесчинства, он поджег автомобиль.

Потерпевший обратился в полицию. Согласно заключению судмедэкспертизы, мужчине причинен легкий вред по признаку кратковременного расстройства здоровья на срок не более 21 дня.

Мжучину, совершившего преступление, задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ "гон автомобиля", п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия", ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога".

Обвиняемый полностью признал свою вину и возместил причиненный материальный ущерб. материалы уголовного дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU