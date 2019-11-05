Под Липецком будут судить женщину, незаконно получившую более 450000 рублей выплат по инвалидности

СЕГОДНЯ 18:41 2019-11-05T18:41:05+03:00

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Прокурор Добровского района направил в суд уголовное дело в отношении жительницы района, обвиняемой в мошенничестве. Женщина, живя в Ростове, незаконно купила поддельную справку о наличии у нее бессрочно 2 группы инвалидности по общему заболеванию. Так, с 2014 года она начала ежемесячно получать выплаты и трудовую пенсию по инвалидности. Однако, обман раскрылся в 2017 году. Правоохранительные органы Ростовской области начали проводит оперативно-розыскные мероприятия по выявлению фактов незаконного получения соцвыплат.

Тогда женщина обратилась в УПФР Липецкой области, куда переехала на ПМЖ. Она продолжила получать деньги. Так, ей выплатили 468 701 рубль. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мошенницу все равно разоблачили. Злоумышленнице предъявили обвинение по ч.3 ст.159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере".

Обвиняемая признала свою вину и возместила государству материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU