В Липецке женщина за рулем «Фольксвагена» снесла забор у торгового центра

СЕГОДНЯ 10:16 2019-11-06T10:16:45+03:00

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Необычная авария произошла этим утром, 6 ноября, на кольцевой развязке на пересечении улиц Катукова и Стаханова. Там не вписалась в поворот женщина за рулем «Фольксвагена». Вместо того, чтобы свернуть на кольцо, дама поехала прямо и снесла забор у торгового центра и вылетела на тротуар.

ДТП на кольце ул Стаханова и Катукова.vk.com/myregion48

Благо пешеходов в это момент поблизости не оказалось. Удар при этом был серьезный – на иномарке вырвало крыло и разбило всю переднюю часть вместе с бампером, решеткой и фарами. На заборе выломало три пролета.

На место подъехали сотрудники ГИБДД. По словам очевидцев, автовладелицу посадили в патрульную машину и увезли на медицинское освидетельствование. В каком состоянии была женщина и что стало причиной аварии, сейчас разбираются автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU