2019-11-06T14:15:43+03:00
Происшествия

Надругавшийся над школьником липецкий педофил отправится на лечение

Мужчину, который заманил 8 летнего мальчика в Ельце, признали невменяемым
Лия МУРАДЬЯН
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Дело передают в судДело передают в судФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области расследовали нападении педофила на ребенка в Елецком районе. Все случилось летом 2 июня, когда 35-летний мужчина встретил на улице 8-летнего мальчика и обманом заманил в безлюдное место. Педофил надругался над мальчиком и сбежал, а шокированный первоклассник рассказал обо всем родителям.

После заявления возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132 – иные действия сексуального характера в отношении малолетнего. В ходе расследования выяснилось, что у педофила уже есть судимость за наркотики. Как положено в подобных уголовных делах, мужчину проверили на вменяемость.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает психическим расстройством здоровья и не способен осознавать фактический характер своих действий и руководить ими.

Дело передали в суд и теперь вместо тюрьмы, педофил может отправиться принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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