Замначальника налоговой в Липецке «кошмарил» бизнес ради показателей
В Липецке уличили в чрезмерной старательности заместителя начальника налоговой службы по Октябрьскому району. В прокуратуру пожаловались запуганные налоговой предприниматели. И после проверки прокуратура факт злоупотребления служебными полномочиями подтвердился.
По данным ведомства, чиновник «кошмарил» бизнес с сентября по октябрь этого года – незаконно вмешивался в хозяйственную деятельность некоего ООО и индивидуального предпринимателя.
– Стремясь улучшить показатели в работе, ложно понимая интересы службы, пытался навязать предпринимателям невыгодные условия работы, – сообщает пресс-служба прокуратуры.
Материалы проверки отправили в СК, где возбудили уголовное дело по статье 169 УК – воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Прокуратура следит за расследованием.
ИСТОЧНИК KP.RU