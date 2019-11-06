Замначальника налоговой в Липецке «кошмарил» бизнес ради показателей

СЕГОДНЯ 15:27 2019-11-06T15:27:59+03:00

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В Липецке уличили в чрезмерной старательности заместителя начальника налоговой службы по Октябрьскому району. В прокуратуру пожаловались запуганные налоговой предприниматели. И после проверки прокуратура факт злоупотребления служебными полномочиями подтвердился.

По данным ведомства, чиновник «кошмарил» бизнес с сентября по октябрь этого года – незаконно вмешивался в хозяйственную деятельность некоего ООО и индивидуального предпринимателя.

– Стремясь улучшить показатели в работе, ложно понимая интересы службы, пытался навязать предпринимателям невыгодные условия работы, – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Материалы проверки отправили в СК, где возбудили уголовное дело по статье 169 УК – воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Прокуратура следит за расследованием.

ИСТОЧНИК KP.RU