Монтажная компания в Липецке скрыла от налоговой 14 млн. рублей

СЕГОДНЯ 16:21 2019-11-06T16:21:17+03:00

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В Липецке по факту сокрытия налогов возбудили уголовное дело в отношении монтажной фирмы. По данным следствия, руководители «Спецсантехмонтаж» производили расчеты с контрагентами через подставные фирмы.

Это длилось с апреля 2017 по май 2019 года, при том, что у фирмы были долги по налогам, но на требования ФНС никто не реагировал. Следствие считает, что расчеты проводили через третьих лиц намеренно. Таким путем от налоговой скрыли более 14 млн. рублей.

Уголовное дело возбудили по 199 статье УК – сокрытие налогов. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, преступление выявили при взаимодействии с УФНС региона и прокуратурой. Но в управлении отметили, что в случае полной выплаты недоимки, пении и всех штрафов государству, уголовное дело могут прекратить.

ИСТОЧНИК KP.RU