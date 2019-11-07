2019-11-07T09:35:55+03:00
Происшествия

В Липецкой области нашли украденную лошадь и машину

За сутки раскрыли два совершенных ранее преступления
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В Липецке поймали угонщикаВ Липецке поймали угонщикаФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки, 6 ноября, в Липецкой области сотрудники полиции нашли украденную лошадь и автомобиль. Животное пропало в поселке Рощинский Чаплыгинского района. Там 2 ноября с территории молочного комплекса кто-то увел лошадь. Конокрада в итоге вычислили и задержали.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 23-летний парень из того же района. По данным полиции, молодой человек нигде не работает и имеет судимости.

А в Грязинском районе нашли угонщика автомобиля «ВАЗ21102». «Двенадцатая» пропала 3 ноября от дома в селе Казинка у 28-летнего парня. Угонщиком оказался 43-летний житель Липецка.

Полиция напоминает, если кто-то стал свидетелем или жертвой преступления, об этом нужно сообщать по телефонам: «02» (со стационарных телефонов), «102» (с мобильных), (4742) 22-15-41, 36-91-60 – дежурная часть УМВД России по Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Липчанин донес на друзей, которые отказались с ним выпить и переночевать
Смертельное ДТП с пешеходом в Липецке сняла камера
Под Липецком женщина на «Рено» вылетела с трассы и угодила в дерево
Жители Липецка могут выбрать лучшее новогоднее оформление для города
За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 3700 человек
Монтажная компания в Липецке скрыла от налоговой 14 млн. рублей
В Липецке за полтора часа сбили четырех пешеходов
Замначальника налоговой в Липецке «кошмарил» бизнес ради показателей
Сломавшая забор у ТЦ в Липецке дама за рулем попала на видео
Надругавшийся над школьником липецкий педофил отправится на лечение
Игорь Артамонов: «Система привлечения инвестиций в регион - одна из наиболее эффективных»
Газифицированы еще пять населенных пунктов Липецкой области
В Липецке женщина за рулем «Фольксвагена» снесла забор у торгового центра