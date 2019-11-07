В Липецкой области нашли украденную лошадь и машину

СЕГОДНЯ 09:35 2019-11-07T09:35:55+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки, 6 ноября, в Липецкой области сотрудники полиции нашли украденную лошадь и автомобиль. Животное пропало в поселке Рощинский Чаплыгинского района. Там 2 ноября с территории молочного комплекса кто-то увел лошадь. Конокрада в итоге вычислили и задержали.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, им оказался 23-летний парень из того же района. По данным полиции, молодой человек нигде не работает и имеет судимости.

А в Грязинском районе нашли угонщика автомобиля «ВАЗ21102». «Двенадцатая» пропала 3 ноября от дома в селе Казинка у 28-летнего парня. Угонщиком оказался 43-летний житель Липецка.

Полиция напоминает, если кто-то стал свидетелем или жертвой преступления, об этом нужно сообщать по телефонам: «02» (со стационарных телефонов), «102» (с мобильных), (4742) 22-15-41, 36-91-60 – дежурная часть УМВД России по Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU