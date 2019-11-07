Под Липецком женщина на «Рено» вылетела с трассы и угодила в дерево

СЕГОДНЯ 11:14 2019-11-07T11:14:49+03:00

За сутки на дорогах области в 7 авариях пострадали 6 человек и один погиб

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ДТП с деревом случилось в среду днем, 6 ноября, в Долгоруковском районе на трассе Елец – Долгоруково – Тербуны не справилась с управлением 30-летняя женщина на «Рено». Машина слетела с дороги и угодила в дерево. Автовладелица попала в больницу. По предварительным данным областного УГИБДД, причиной аварии стало несоответствие скорости условиям на дороге.

Также минувшим вечером на улице Московской в Липецке произошла трагическая авария. В 17.30 25-летний водитель «Нисана» сбил на пешеходном переходе 62-летнюю женщину. Очевидцы вызвали «скорую», но пенсионерка получила слишком тяжелые травмы и скончалась по дороге в больницу.

В тот же вечер, в 19.00, на улице Папина столкнулись ВАЗ-2110 и «Лада-Гранта» с 19-летним водителем. В аварии пострадал 47-летний водитель «десятки», его увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU