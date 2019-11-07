2019-11-07T13:37:53+03:00
Происшествия

В Липецке экстренные службы и спасатели «обезвредили» рюкзак с котятами

Напугавшая липчан сумка шевелилась и издавала странные звуки
Лия МУРАДЬЯН
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Рюкзак с котятами приняли за взрывоопасный предметРюкзак с котятами приняли за взрывоопасный предметФото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.
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Минувшим вечером, 6 ноября, в Липецке спасателям дважды пришлось выезжать на сообщения о подозрительных предметах. Самый оригинальный сигнал поступил с частного сектора улицы Крылова. В 21.16 спасателям позвонила женщина, которая заметила на лавочке у своего дома черный рюкзак.

Взволнованная хозяйка дома сказала, что рюкзак шевелится и издает странные звуки. На адрес тут же бросились все службы экстренного реагирования – Росгвардия, полиция, спасатели, пожарные и медицина катастроф.

В итоге на глазах у напряженной толпы спецслужб саперы достали из рюкзака четырех пушистых котят. Как рассказали в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, у котят едва открылись глаза, животных забрала сердобольная хозяйка дома.

Последний сигнал был в 21.45 – люди заметили на остановке «Петровский рынок» сломанный чемодан и сообщили спасателям. Как выяснилось, внутри ничего не было.

По данным спасателей, самым в этом году липчане чаще всего сообщали о подозрительных предметах в феврале – 25 сигналов, самым спокойным был сентябрь – 11 выездов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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