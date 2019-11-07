В Липецке экстренные службы и спасатели «обезвредили» рюкзак с котятами
Минувшим вечером, 6 ноября, в Липецке спасателям дважды пришлось выезжать на сообщения о подозрительных предметах. Самый оригинальный сигнал поступил с частного сектора улицы Крылова. В 21.16 спасателям позвонила женщина, которая заметила на лавочке у своего дома черный рюкзак.
Взволнованная хозяйка дома сказала, что рюкзак шевелится и издает странные звуки. На адрес тут же бросились все службы экстренного реагирования – Росгвардия, полиция, спасатели, пожарные и медицина катастроф.
В итоге на глазах у напряженной толпы спецслужб саперы достали из рюкзака четырех пушистых котят. Как рассказали в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, у котят едва открылись глаза, животных забрала сердобольная хозяйка дома.
Последний сигнал был в 21.45 – люди заметили на остановке «Петровский рынок» сломанный чемодан и сообщили спасателям. Как выяснилось, внутри ничего не было.
По данным спасателей, самым в этом году липчане чаще всего сообщали о подозрительных предметах в феврале – 25 сигналов, самым спокойным был сентябрь – 11 выездов.
ИСТОЧНИК KP.RU