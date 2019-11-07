2019-11-07T15:15:17+03:00
Происшествия

В Воронеже осудят украинца, который обманул липчан с розыгрышем машин и квартир

Аферист 7 лет скрывался в Австрии, где успел создать семью
Лия МУРАДЬЯН
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В Воронеже будут судить крупного мошенника, который обманул жителей нескольких городов России. Как сообщает воронежская прокуратура, в 2011 году гражданин Украины, 42-летний Леван Хачатурян, с двоюродным братом создали некое ООО «РСП», через которое разыгрывали машины и квартиры. Филиалы фирмы были в Липецке, Воронеже, Ростове-на-Дону, Белгороде и Старом Осколе.

Схема была по принципу лотереи – клиенты ежемесячно вносили деньги и ждали результата розыгрыша, каждый месяц кому-то доставалась квартира или машина. Тем, кто не выиграл, деньги не возвращали – это было прописано в договоре. Позже выяснилось, что никаких розыгрышей на самом деле не было, браться просто собирали с людей деньги и тратили на себя. Всего 75 человек отдали аферистам больше 11 млн. рублей – в среднем по 150 000 каждый.

Двоюродного брата посадили на 4 года в 2014 году. А главный фигурант успел сбежать за границу. Он «осел» в Австрии и успел завести там семью. Афериста нашли через Интерпол и выдали России в мае этого года. Он уже во всем сознался и теперь ему грозит до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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