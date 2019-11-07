На опасном пешеходном переходе на трассе Липецк – Грязи появится светофор

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-07T15:51:24+03:00

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Жители Новой жизни в Липецке добились установки светофора на опасном пешеходном переходе у остановки. Проблемы с пересечением проезжей части появились после ремонта дороги. Отрезок трассы отремонтировали по проекту «Безопасные и качественные дороги» и расшили до четырех полос. «Зебру», которая раньше была возле остановки, перенесли ближе к перекрестку. Пересекать полосы на оживленном перекрестке без светофора стало весьма опасно и проблематично.

Недовольные новшеством жители обратились к чиновникам. В итоге, как сообщил координатор проекта Единой России «Безопасные дороги» Роман Нижегородов, проблему постарались решить в кратчайшие сроки, через две недели в Новой жизни будет стоять «умный» светофор.

Как сообщили в пресс-службе ЕР, помимо светофора на том же участке поставят и ограждение.

ИСТОЧНИК KP.RU