2019-11-07T15:51:24+03:00
Общество

На опасном пешеходном переходе на трассе Липецк – Грязи появится светофор

Его установят у перекрестка в Новой жизни
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Светофор поставят недалеко от остановкиСветофор поставят недалеко от остановкиФото: Пресс-служба регионального отделения Партии «Единая Россия»
Изменить размер текста:

Жители Новой жизни в Липецке добились установки светофора на опасном пешеходном переходе у остановки. Проблемы с пересечением проезжей части появились после ремонта дороги. Отрезок трассы отремонтировали по проекту «Безопасные и качественные дороги» и расшили до четырех полос. «Зебру», которая раньше была возле остановки, перенесли ближе к перекрестку. Пересекать полосы на оживленном перекрестке без светофора стало весьма опасно и проблематично.

Недовольные новшеством жители обратились к чиновникам. В итоге, как сообщил координатор проекта Единой России «Безопасные дороги» Роман Нижегородов, проблему постарались решить в кратчайшие сроки, через две недели в Новой жизни будет стоять «умный» светофор.

Как сообщили в пресс-службе ЕР, помимо светофора на том же участке поставят и ограждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже осудят украинца, который обманул липчан с розыгрышем машин и квартир
Липчанина, который расстрелял знакомого из автомата, приговорили к 11.5 годам
В Липецке экстренные службы и спасатели «обезвредили» рюкзак с котятами
Липчанин донес на друзей, которые отказались с ним выпить и переночевать
Смертельное ДТП с пешеходом в Липецке сняла камера
Под Липецком женщина на «Рено» вылетела с трассы и угодила в дерево
В Липецкой области нашли украденную лошадь и машину
Жители Липецка могут выбрать лучшее новогоднее оформление для города
За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 3700 человек
Монтажная компания в Липецке скрыла от налоговой 14 млн. рублей
В Липецке за полтора часа сбили четырех пешеходов
Замначальника налоговой в Липецке «кошмарил» бизнес ради показателей
Сломавшая забор у ТЦ в Липецке дама за рулем попала на видео
Надругавшийся над школьником липецкий педофил отправится на лечение
Игорь Артамонов: «Система привлечения инвестиций в регион - одна из наиболее эффективных»
Газифицированы еще пять населенных пунктов Липецкой области
В Липецке женщина за рулем «Фольксвагена» снесла забор у торгового центра