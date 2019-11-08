Под Липецком "четырнадцатая" столкнулась с МАЗом: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 08:58 2019-11-08T08:58:58+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 409 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, автоинспекторы остановили 6 пьяных водителей. 42 человека не пристегнулись во время движения. Выявлено 6 нарушений правил парковки - 3 машины эвакуировали. Произошло 26 аварий, в которых никто не пострадал.

Накануне, 7 ноября, в Добринском районе столкнулись "ВАЗ-2114" и МАЗ. Это случилось в селе Большая Плавица. 21-летнего водителя легковушки с травмами госпитализировали.

В тот же день в Данковском районе столкнулись "ВАЗ-2114" и мотоблок. Пострадал 33-летний водитель мотоблока. Мужчину доставили в больницу. По предварительным данным, причина ДТП - несоблюдение дистанции одним из участников движения.

В Задонском районе в аварию попали грузовики ГАЗ под управлением 21-летнего парня и КамАЗ с 36-летним мужчиной за рулем. Водитель ГАЗа получил травмы. Медики оказали ему помощьь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU