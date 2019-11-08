2019-11-08T10:12:49+03:00
Общество

На следующей неделе в Липецке изменятся маршруты 2 автобусов

Также вносятся изменения в работу автобусов №19, 24 и 24А
Юлия КЛЮЕВА
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На следующей неделе в Липецке изменятся маршруты 2 автобусовНа следующей неделе в Липецке изменятся маршруты 2 автобусовФото: Юлия КЛЮЕВА
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На следующей неделе в Липецке изменится работа трех автобусных маршрутов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, такие меры призваны улучшить транспортное обслуживания населения.

С понедельника, 11 ноября, увеличат плановый выпуск автобусов №19 "площадь Клименкова - 3 участок ЛТЗ - поселок Заречье - площадь Клименкова". В будни на линию выйдет еще один транспорт, который будет возить липчан.

В четверг, 14 ноября, аналогичные изменения произойдут с маршрутом №24 "Сырский Рудник - Чаплыгинское шоссе" и №24А "Сырский Рудник - улица Космонавтов - Чаплыгинское шоссе". В будни добавят еще по 2 автобуса.

Изменится и схема движения этих транспортов. Автобусы №24 и №24А перестанут заезжать на улицы Зегеля и Плеханова. Они будут ехать по улице Гагарина в прямом и обратном направлениях.

Более подробную информацию о движении общественного транспорта можно узнать по телефону 31-00-82.

ИСТОЧНИК KP.RU

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