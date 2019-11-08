На следующей неделе в Липецке изменятся маршруты 2 автобусов
На следующей неделе в Липецке изменится работа трех автобусных маршрутов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, такие меры призваны улучшить транспортное обслуживания населения.
С понедельника, 11 ноября, увеличат плановый выпуск автобусов №19 "площадь Клименкова - 3 участок ЛТЗ - поселок Заречье - площадь Клименкова". В будни на линию выйдет еще один транспорт, который будет возить липчан.
В четверг, 14 ноября, аналогичные изменения произойдут с маршрутом №24 "Сырский Рудник - Чаплыгинское шоссе" и №24А "Сырский Рудник - улица Космонавтов - Чаплыгинское шоссе". В будни добавят еще по 2 автобуса.
Изменится и схема движения этих транспортов. Автобусы №24 и №24А перестанут заезжать на улицы Зегеля и Плеханова. Они будут ехать по улице Гагарина в прямом и обратном направлениях.
Более подробную информацию о движении общественного транспорта можно узнать по телефону 31-00-82.
ИСТОЧНИК KP.RU