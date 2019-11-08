СЕГОДНЯ 09:37 2019-11-08T09:39:52+03:00

В Липецке работница кафе стащила из кассы 130000 рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

А в Краснинском районе полицейские задержали похитителя коровы

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В начале недели, 5 ноября, в отдел полиции №7 по Липецку обратился директор одного из городских кафе. В своем заявлении он указал, что заведение обокрали. Днем во вторник кто-то вынес из кафе 130 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, предполагаемый преступник пойман. А точнее, преступница. Подозрение сотрудников органов пало на 27-летнюю работницу кафе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий липчанку задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по данной статье - до 2 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Кстати, за прошедшие сутки правоохранители раскрыли 6 ранее совершенных преступлений. Например, сотрудники Краснинского отделения полиции задержали неработающего 56-летнего местного жителя. Его подозревают в краже коровы.

ИСТОЧНИК KP.RU