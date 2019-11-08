В Липецке женщина попала под трамвай: движение парализовано

СЕГОДНЯ 11:38 2019-11-08T11:44:43+03:00

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Этим утром, 8 ноября, в Липецке встали трамваи. Как стало известно "КП-Липецк", на ЛТЗ в районе улицы 3 Сентября произошла авария. Женщина перебегала в неположенном месте через пути. Ее задел трамвай. Сейчас там работают сотрудники полиции.

К счастью, женщина жива. По словам очевидцев, она ушибла локоть. Когда на место прибыли сотрудники полиции, пострадавшей и след простыл. В медицинские учреждения она не обращалась.

- Выясняются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировала врио начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, в ближайший час движение трамваев будет парализовано. Затем электротранспорт вновь проследует по привычным маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU