2019-11-08T11:44:43+03:00
Происшествия

В Липецке женщина попала под трамвай: движение парализовано

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке женщина попала под трамвай: движение парализованоВ Липецке женщина попала под трамвай: движение парализованоФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим утром, 8 ноября, в Липецке встали трамваи. Как стало известно "КП-Липецк", на ЛТЗ в районе улицы 3 Сентября произошла авария. Женщина перебегала в неположенном месте через пути. Ее задел трамвай. Сейчас там работают сотрудники полиции.

К счастью, женщина жива. По словам очевидцев, она ушибла локоть. Когда на место прибыли сотрудники полиции, пострадавшей и след простыл. В медицинские учреждения она не обращалась.

- Выясняются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировала врио начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, в ближайший час движение трамваев будет парализовано. Затем электротранспорт вновь проследует по привычным маршрутам.

Фото sss_katerina_sss Фото: Инстаграм.

Фото sss_katerina_sssФото: Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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