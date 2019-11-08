В Липецке женщина попала под трамвай: движение парализовано
Этим утром, 8 ноября, в Липецке встали трамваи. Как стало известно "КП-Липецк", на ЛТЗ в районе улицы 3 Сентября произошла авария. Женщина перебегала в неположенном месте через пути. Ее задел трамвай. Сейчас там работают сотрудники полиции.
К счастью, женщина жива. По словам очевидцев, она ушибла локоть. Когда на место прибыли сотрудники полиции, пострадавшей и след простыл. В медицинские учреждения она не обращалась.
- Выясняются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировала врио начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова.
Как сообщили в городском департаменте транспорта, в ближайший час движение трамваев будет парализовано. Затем электротранспорт вновь проследует по привычным маршрутам.
Фото sss_katerina_sssФото: Инстаграм.
ИСТОЧНИК KP.RU