Во дворе дома рабочие порвали кабель, оставив липчан без света

СЕГОДНЯ 12:12 2019-11-08T12:12:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую среду, 6 ноября, в Липецке на улице Липовской порвали кабель. Во дворе одного из домов воронежская фирма проводила благоустройство территории. Ремонтники приводили в порядок участок, в том числе, расширяли парковочные карманы. Во время этих работ и произошла неприятность.

При очередном снятии земли ковш экскаватора задел кабель 0,4 кВ. Итог - жители улицы остались без света. Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", работы проводились без согласования с комплексом электроснабжения, который выдает документы на производство раскопок. Составлен соответствующий акт.

Энергетики уже завершили работы. Свет вновь появился в домах липчан. Кстати, линию ЛГЭКу пришлось восстанавливать за свой счет. Поэтому с нарушителя планируют взыскать расходы. Скорее всего это сделают через суд.

Во дворе дома рабочие порвали кабель, оставив липчан без светаФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк

ИСТОЧНИК KP.RU