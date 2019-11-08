2019-11-08T13:47:13+03:00
Общество

В декабре липчане смогут уехать на поезде в Крым

Жителей Липецка и области за сутки доставят на полуостров
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане смогут уехать в Крым на поездеЛипчане смогут уехать в Крым на поездеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эту пятницу, 8 ноября, стартовали продажи билетов на пассажирские поезда в Крым. Липчане смогут отправиться на полуостров уже в декабре. Поезд № 008*А "ТАВРИЯ", который проследует от Санкт-Петербурга до Севастополя, прибудет на станцию Грязи-Воронежские 25 декабря в 6.25 утра. Дорога в пути займет чуть больше суток. Так, липчане окажутся на побережье Черного моря в 7.30 утра 26 декабря. Места в купе начинаются от 2 533 рублей. Плацкарт - от 2 345 рублей.

Через Грязи также будет проходить поезд № 028Ч "ТАВРИЯ". Состав стартует с Кзанского вокзала в Москве и отправится в Симферополь. В Грязях он остановится в 6.55 утра. В Симферополь поезд приедет к 8.50 следующего дня. Цена билетов купе - от 2 458 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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