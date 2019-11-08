СЕГОДНЯ 14:29 2019-11-08T14:29:32+03:00

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Этим утром, 8 ноября, в Липецке случилось происшествие. Около 10 часов утра на улице Ферросплавная сгорела "Газель". Свидетели тут же вызвали спасателей. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, по указанному адресу выехала 1 пожарно-спасательная часть.

Утром в Липецке сгорела "Газель".vk.com/myregion48

Пожарные ликвидировали возгорание. К счастью, никто из людей не пострадал. Но огонь повредил узлы и агрегаты машины. Причины пожара устанавливают специалисты.

Кстати, кульминационный момент происшествия сняли проезжающие мимо автомобилисты. На видео запечатлено, как пламя объяло кузов. Из машины валит черный дым. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Липчан также призывают соблюдать правила пожарной безопасности.

В Липецке на улице Ферросплавная сгорела Газель.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU