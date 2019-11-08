Утром в Липецке сгорела "Газель"
Этим утром, 8 ноября, в Липецке случилось происшествие. Около 10 часов утра на улице Ферросплавная сгорела "Газель". Свидетели тут же вызвали спасателей. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, по указанному адресу выехала 1 пожарно-спасательная часть.
Утром в Липецке сгорела "Газель".vk.com/myregion48
Пожарные ликвидировали возгорание. К счастью, никто из людей не пострадал. Но огонь повредил узлы и агрегаты машины. Причины пожара устанавливают специалисты.
Кстати, кульминационный момент происшествия сняли проезжающие мимо автомобилисты. На видео запечатлено, как пламя объяло кузов. Из машины валит черный дым. Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Липчан также призывают соблюдать правила пожарной безопасности.
В Липецке на улице Ферросплавная сгорела Газель.vk.com/myregion48
ИСТОЧНИК KP.RU