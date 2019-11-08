Сына бывшего вице-губернатора Липецкой области назначили прокурором Правобережного района
В прокуратуре Липецкой области произошли кадровые изменения. О ротации стало известно в эту пятницу, 8 ноября. Так, Алексея Никонова назначили прокурором Правобережного района Липецка. Ранее он был прокурором Чаплыгинского района. Кстати Никонов является сыном бывшего вице-губернатора Липецкой области Александра Никонова.
Экс-прокурор Липецкой прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области Сергей Мещерин стал прокурором Липецкого района. А исполнявшего обязанности прокурора Липецкого района Вячеслава Сазонова назначили прокурором Долгоруковского района.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, обязательная ротация руководящего состава предусмотрена Федеральным Законом "О прокуратуре РФ".
ИСТОЧНИК KP.RU