Сына бывшего вице-губернатора Липецкой области назначили прокурором Правобережного района

СЕГОДНЯ 14:48 2019-11-08T14:52:20+03:00

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В прокуратуре Липецкой области произошли кадровые изменения. О ротации стало известно в эту пятницу, 8 ноября. Так, Алексея Никонова назначили прокурором Правобережного района Липецка. Ранее он был прокурором Чаплыгинского района. Кстати Никонов является сыном бывшего вице-губернатора Липецкой области Александра Никонова.

Экс-прокурор Липецкой прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области Сергей Мещерин стал прокурором Липецкого района. А исполнявшего обязанности прокурора Липецкого района Вячеслава Сазонова назначили прокурором Долгоруковского района.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, обязательная ротация руководящего состава предусмотрена Федеральным Законом "О прокуратуре РФ".

ИСТОЧНИК KP.RU