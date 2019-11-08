В субботу в домах Липецка отключат тепло и воду, а в воскресенье свет

СЕГОДНЯ 15:53 2019-11-08T15:53:00+03:00

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В эти выходные в некоторых домах Липецка отключат свет, воду и тепло. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК".

В субботу, 9 ноября, с 8 утра до 8 часов вечера без отопления останутся жители дома №39а по улице 40 лет Октября.

В тот же день с 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по адресам: улица Спиртозаводская, 3, 5, 7, 10, 12; площадь Мира, 1, 1а, 1б, 1г; Советская, 13а, 21, 25 и Ворошилова, 4.

В воскресенье, 10 ноября, с 8 утра до 6 часов вечера без света останутся липчане, проживающие по улицам Космонавтов, 36/4, 38, 42/1, 42/2, 44/1, 44/2; Гагарина, 115/4; Космонавтов, 36/3, 46/4.

Напомним, что по вопросам, связанным с отключениями, обращаться в диспетчерскую по номерам 175 или 236-175. Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU