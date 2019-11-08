СЕГОДНЯ 17:51 2019-11-08T18:03:36+03:00

В выходные в Липецке до +10 градусов и без осадков Фото: Юлия КЛЮЕВА

В ночь на субботу от 1 градуса мороза до +4 градусов тепла

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В субботу, 9 ноября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцента, преимущественно без осадков. Ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Ветер восточной четверти 3-8 м/с.

Днем в регионе прогреется до +9 градусов. Ветер усилится до 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 746 мм рт.ст.

В воскресенье, 10 ноября, синоптики обещают пасмурную погоду. Ночью в Липецке около 3 градусов выше ноля. В дневное время суток столбик термометра поднимется до отметки +10 градусов. Ветер юго-восточный 7-9 м/с. Атмосферное давление без изменений - 757 мм рт.ст. Кстати, дождь не омрачит настроение липчан в эти выходные.

Солнце встает в 7.33 утра. Закат уже довольно рано - в 16.36. Луна растущая.

ИСТОЧНИК KP.RU