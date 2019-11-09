В Липецке дважды сгорела брошенная во дворе машина

СЕГОДНЯ 18:49 2019-11-09T18:50:38+03:00

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В Липецке повторно сгорел автохлам. Пожар произошел в эту субботу, 9 ноября, на улице Студенческий городок в Липецке. Там у дома №24 во второй раз вспыхнула брошенный во дворе «ВАЗ-2110».

Первый раз десятка горела 5 октября. Тогда машину благополучно потушили, после чего она так и осталась стоять во дворе. И вот днем, в 13.20, пожарным снова поступил сигнал о возгорании.

На место выехало отделение пожарно-спасательной части №6. Вот только в этот раз автомобиль оказался перевернут – «десятка» валялась на боку и горела в таком виде. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, пожар потушили, никто не пострадал, причина возгорания выясняется.

Теперь уже окончательно догоревший ВАЗ так и остался стоять во дворе перевернутым. Что произошло с машиной, хозяин не пояснил.

ИСТОЧНИК KP.RU