2019-11-09T18:50:38+03:00
Происшествия

В Липецке дважды сгорела брошенная во дворе машина

«ВАЗ-2110» вспыхнул в районе Студгородка [фото]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Сгоревший ВАЗСгоревший ВАЗФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
Изменить размер текста:

В Липецке повторно сгорел автохлам. Пожар произошел в эту субботу, 9 ноября, на улице Студенческий городок в Липецке. Там у дома №24 во второй раз вспыхнула брошенный во дворе «ВАЗ-2110».

Сгоревший ВАЗ Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Сгоревший ВАЗФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Первый раз десятка горела 5 октября. Тогда машину благополучно потушили, после чего она так и осталась стоять во дворе. И вот днем, в 13.20, пожарным снова поступил сигнал о возгорании.

Сгоревший ВАЗ Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Сгоревший ВАЗФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

На место выехало отделение пожарно-спасательной части №6. Вот только в этот раз автомобиль оказался перевернут – «десятка» валялась на боку и горела в таком виде. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, пожар потушили, никто не пострадал, причина возгорания выясняется.

Теперь уже окончательно догоревший ВАЗ так и остался стоять во дворе перевернутым. Что произошло с машиной, хозяин не пояснил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Липчане из аварийного дома, где ввели режим ЧС, вместо ремонта требуют новые квартиры
В выходные в Липецке до +10 градусов и без осадков
В субботу в домах Липецка отключат тепло и воду, а в воскресенье свет
Сына бывшего вице-губернатора Липецкой области назначили прокурором Правобережного района
Первый доменный цех НЛМК отметил свое 85-летие
Утром в Липецке сгорела "Газель"
В декабре липчане смогут уехать на поезде в Крым
Во дворе дома рабочие порвали кабель, оставив липчан без света
В Липецке женщина попала под трамвай: движение парализовано
Поздно вечером на липчанку напали и отобрали телефон
В Липецке из-за ремонта закроют железнодорожные переезды
В Липецке работница кафе стащила из кассы 130000 рублей
На следующей неделе в Липецке изменятся маршруты 2 автобусов
Под Липецком "четырнадцатая" столкнулась с МАЗом: есть пострадавшие