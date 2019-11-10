2019-11-10T16:20:08+03:00
Звезды

19-летняя липчанка стала народным секс-символом

Ангелина Просветова победила в голосовании «Девушка года Playboy 2019 по версии ВК»
Анна ГРЕБЕНКИНА
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19-летняя липчанка победила в голосовании Playboy, которое проходило «ВКонтакте» с 25 октября по 8 ноября.

Ангелина Просветова стала одной из четырех финалисток конкурса «Девушка года Playboy 2019». Но победить не смогла, члены жюри отдали предпочтение 23-летней Алене Тарасовой из Нижнего Новгорода. Однако на этом соревнование не закончилось, организаторы решили сделать альтернативный конкурс в соцсетях - «Девушка года Playboy 2019 по версии ВК». И на этот раз лучшей безоговорочно стала Ангелина Просветова. Липчанка набрала 58% голосов (4 565 человек).

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ПОБЕДА!
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Известно, что Ангелина профессионально занимается танцами. Некоторое время была артисткой балета Государственного театра танца «Казаки России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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