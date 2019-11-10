2019-11-10T17:15:52+03:00
Общество

В Липецкой области организацию оштрафовали за взятку на 10 миллионов рублей

Следователи начали расследование уголовного дела
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Силовики Липецкой области разбираются в деле о взятке в размере трех миллионов рублей. Как сообщает прокуратура региона, незаконное вознаграждение передавали от имени ООО «Елецспецстрой» коммерческому директору АО «Особая экономическая зона промышленно производственного типа «Липецк». Деньги направлялись за подписание актов выполненных работ на строительстве ОЭЗ ППТ «Липецк» в Елецком районе без проверки и лабораторных исследований.

Теперь СУ СКР по Липецкой области расследует уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ. Прокурор Октябрьского района Липецка возбудил в отношении ООО «Елецспецстрой» дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ. Мировой суд оштрафовал юридическое лицо в размере 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
19-летняя липчанка стала народным секс-символом
Липчане из аварийного дома, где ввели режим ЧС, вместо ремонта требуют новые квартиры
В Липецке дважды сгорела брошенная во дворе машина
В выходные в Липецке до +10 градусов и без осадков
В субботу в домах Липецка отключат тепло и воду, а в воскресенье свет
Сына бывшего вице-губернатора Липецкой области назначили прокурором Правобережного района
Первый доменный цех НЛМК отметил свое 85-летие
Утром в Липецке сгорела "Газель"
В декабре липчане смогут уехать на поезде в Крым
Во дворе дома рабочие порвали кабель, оставив липчан без света
В Липецке женщина попала под трамвай: движение парализовано
Поздно вечером на липчанку напали и отобрали телефон
В Липецке из-за ремонта закроют железнодорожные переезды
В Липецке работница кафе стащила из кассы 130000 рублей
На следующей неделе в Липецке изменятся маршруты 2 автобусов
Под Липецком "четырнадцатая" столкнулась с МАЗом: есть пострадавшие