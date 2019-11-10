В Липецкой области организацию оштрафовали за взятку на 10 миллионов рублей

10 Нояб. 17:15 2019-11-10T17:15:52+03:00

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Силовики Липецкой области разбираются в деле о взятке в размере трех миллионов рублей. Как сообщает прокуратура региона, незаконное вознаграждение передавали от имени ООО «Елецспецстрой» коммерческому директору АО «Особая экономическая зона промышленно производственного типа «Липецк». Деньги направлялись за подписание актов выполненных работ на строительстве ОЭЗ ППТ «Липецк» в Елецком районе без проверки и лабораторных исследований.

Теперь СУ СКР по Липецкой области расследует уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ. Прокурор Октябрьского района Липецка возбудил в отношении ООО «Елецспецстрой» дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ. Мировой суд оштрафовал юридическое лицо в размере 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU