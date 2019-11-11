Под Липецком вор пробрался в детский сад и украл телефон из шкафчика

СЕГОДНЯ 09:04 2019-11-11T09:04:27+03:00

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В Липецкой области вор пробрался в детский сад. По данным полиции, кража произошла в Ельце еще 19 сентября. В полицию обратилась 30-летняя сотрудница детского сада и рассказала, что у нее из шкафчика украли сотовый телефон. Спустя два месяца вора вычислили, им оказался 46-летний местный безработный. Сейчас выясняют, как он прошел в садик и в каких еще злодеяниях замешан.

Кроме этого в Липецкой области поймали серийного домушника, который «специализировался» на дачных домах. Последняя кража произошла в Добринском районе, где из пристройки к даче 40-летней женщины пропали комплект из 4 колес, два пылесоса, газонокосилка и стиральная машинка. Это было 6 ноября, хозяйка дома написала заявление. Пока парня вычисляли, 8 ноября, он влез в еще один дом. Откуда унес телевизор, надувные бассейны, сушилки для фруктов и набор ключей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, еще одну кражу он совершил 8 октября в поселке Кооператор у 53-летней женщины, из дома которой вынес даже постельное белье, посуду и продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU