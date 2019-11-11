2019-11-11T09:04:27+03:00
Происшествия

Под Липецком вор пробрался в детский сад и украл телефон из шкафчика

Также в области поймали серийного домушника, который обворовывал дачи
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
За сутки поймали двух воровЗа сутки поймали двух воровФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В Липецкой области вор пробрался в детский сад. По данным полиции, кража произошла в Ельце еще 19 сентября. В полицию обратилась 30-летняя сотрудница детского сада и рассказала, что у нее из шкафчика украли сотовый телефон. Спустя два месяца вора вычислили, им оказался 46-летний местный безработный. Сейчас выясняют, как он прошел в садик и в каких еще злодеяниях замешан.

Кроме этого в Липецкой области поймали серийного домушника, который «специализировался» на дачных домах. Последняя кража произошла в Добринском районе, где из пристройки к даче 40-летней женщины пропали комплект из 4 колес, два пылесоса, газонокосилка и стиральная машинка. Это было 6 ноября, хозяйка дома написала заявление. Пока парня вычисляли, 8 ноября, он влез в еще один дом. Откуда унес телевизор, надувные бассейны, сушилки для фруктов и набор ключей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, еще одну кражу он совершил 8 октября в поселке Кооператор у 53-летней женщины, из дома которой вынес даже постельное белье, посуду и продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во вторник 17 улиц Липецка останутся без света, 10 - без воды
Во вторник в Липецке тепло: до +11 градусов, местами туман
Под Липецком сгорел дом: есть пострадавшие
Липчане обсудят, нужно ли в городе строить мечеть
Игорь Артамонов: «Мы стараемся создать достойные условия для отдыха во всех муниципалитетах»
Директор управляющей компании под Липецком получил условный срок за растрату
Жители Мирного поселка остались без воды из-за аварии в Липецке
В Липецке наградили ветеранов ОМОНа
Активисты собирают подписи против переноса памятника Ленину с Соборной площади Липецка
Из двухэтажного особняка под Липецком сделали элитную нарколабораторию
Липчане попали в пятерку рейтинга по уровню доверия Путину
Иномарка и «Лада» не разъехались в полдень в Липецке
В Липецке спасатели вытащили упавшего в овраг мужчину
В Липецке задержали педофила, надругавшегося над 4-летним мальчиком
В Липецке на трассе лоб в лоб столкнулись иномарки
За неделю автоинспекторы эвакуировали в Липецке 42 машины
Для уборки улиц зимой Липецк получит 13 новых машин
МЧС предупреждает: в Липецке и области сильный туман