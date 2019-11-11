Липчане попали в пятерку рейтинга по уровню доверия Путину

СЕГОДНЯ 13:44 2019-11-11T13:47:44+03:00

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Кремль выявил лидеров и аутсайдеров среди губернаторов по доверию граждан, а также президенту. По данным "РБК", первые места рейтинга по уровню доверия президенту заняли Липецкая область, Крым, Чечня, Брянская область. На последних местах - Хабаровский край и Архангельская область.

В пятерку лидеров по уровню доверия губернаторам вошли Ингушетия, а также Курганская и Курская области. Недовольны главами регионов жители Архангельская, Еврейская автономная, Иркутская области, Республика Коми и Красноярский край. По мнению экспертов, такое отношение к власти сложилось из-за стихийных бедствий. Замыкает список губернатор Архангельской области. Игорь Орлов оказался на 85-м месте рейтинга.

ИСТОЧНИК KP.RU