2019-11-11T16:14:57+03:00
Происшествия

Жители Мирного поселка остались без воды из-за аварии в Липецке

Коммунальщикам мешает добраться до трубы бетонная плита
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Водопровод оказался накрыт бетонной плитойВодопровод оказался накрыт бетонной плитойФото: Пресс-служба АО "ЛГЭК" Липецк
Изменить размер текста:

В Липецке остались без питьевой воды жители поселка Мирный. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, причиной стала утечка на водоводе диаметром 100 мм. Трубу прорвало на улице Космонавтов возле дома №94.

На место выехала ремонтная бригада рабочих, которые сразу начали рыть котлован, чтобы залатать трубу. Но их ждал внезапный сюрприз. Труба, которая расположена на трехметровой глубине, сверху оказалась накрыта бетонной плитой, в которую уперся ковш экскаватора. Но по плану никакой плиты там быть не должно.

В итоге на адрес выехала другая техника – трактор с дробильной установкой. После того, как плиту раздробили, рабочие взялись за трубу. Пока питьевую воду подвозят к дому №94 на улице Космонавтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во вторник 17 улиц Липецка останутся без света, 10 - без воды
Во вторник в Липецке тепло: до +11 градусов, местами туман
Под Липецком сгорел дом: есть пострадавшие
Липчане обсудят, нужно ли в городе строить мечеть
Игорь Артамонов: «Мы стараемся создать достойные условия для отдыха во всех муниципалитетах»
Директор управляющей компании под Липецком получил условный срок за растрату
В Липецке наградили ветеранов ОМОНа
Активисты собирают подписи против переноса памятника Ленину с Соборной площади Липецка
Из двухэтажного особняка под Липецком сделали элитную нарколабораторию
Липчане попали в пятерку рейтинга по уровню доверия Путину
Иномарка и «Лада» не разъехались в полдень в Липецке
В Липецке спасатели вытащили упавшего в овраг мужчину
В Липецке задержали педофила, надругавшегося над 4-летним мальчиком
В Липецке на трассе лоб в лоб столкнулись иномарки
За неделю автоинспекторы эвакуировали в Липецке 42 машины
Для уборки улиц зимой Липецк получит 13 новых машин
МЧС предупреждает: в Липецке и области сильный туман