Жители Мирного поселка остались без воды из-за аварии в Липецке

СЕГОДНЯ 16:14 2019-11-11T16:14:57+03:00

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В Липецке остались без питьевой воды жители поселка Мирный. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, причиной стала утечка на водоводе диаметром 100 мм. Трубу прорвало на улице Космонавтов возле дома №94.

На место выехала ремонтная бригада рабочих, которые сразу начали рыть котлован, чтобы залатать трубу. Но их ждал внезапный сюрприз. Труба, которая расположена на трехметровой глубине, сверху оказалась накрыта бетонной плитой, в которую уперся ковш экскаватора. Но по плану никакой плиты там быть не должно.

В итоге на адрес выехала другая техника – трактор с дробильной установкой. После того, как плиту раздробили, рабочие взялись за трубу. Пока питьевую воду подвозят к дому №94 на улице Космонавтов.

ИСТОЧНИК KP.RU