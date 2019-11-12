В среду из-за шествия в Липецке запретят продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 10:48 2019-11-12T10:51:23+03:00

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В Липецке вновь ограничат продажу алкоголя. В этот раз запрет коснется Левобережного района города. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в среду, 13 ноября, в областном центре пройдет шествие. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 200 человек. Они пройдут по маршруту: площадь Франценюка - проспект Мира - улица 9 Мая, 18 - медицинский колледж. Липчане выдвинутся в полдень. Завершится шествие в 13.30.

Напомним, что согласно законодательству, запрещается продавать спиртное в местах массового скопления людей во время проведения мероприятий. Ограничение начинает действовать за 2 часа до предполагаемого события. Вновь купить алкоголь можно спустя 2 часа после окончания мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU