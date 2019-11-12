За ночь в Липецкой области сгорели 5 автомобилей

СЕГОДНЯ 10:52 2019-11-12T10:52:04+03:00

В регионе было пять автопожаров за ночь Фото: Лия МУРАДЬЯН

Три машины загорелись в Ельце и две – в Липецке

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Этой ночью, 12 ноября, в Липецкой области сгорели четыре автомобиля. Пожары начались после полуночи, в Ельцце. По данным пресс-службы ГУ МЧС области, сигнал о пожаре поступил в 1.17 с улицы Радиотехническая в Ельце. Там в дома №2 горели автомобили «Киа Оптима», «Рено Дастер» и «Ниссан Кашкай».

На место оперативно выехали сотрудники пожарной части №12. Как выяснилось, первой начала гореть «Киа», затем огонь перекинулся на припаркованные рядом машины. В итоге первая иномарка выгорела до основания кузова, на «Рено» обгорела задняя левая часть, вместе с фарой и крылом, «Кашкай» оплавился справа.

Чуть позже, в 2.56, поступило сообщение об автопожаре в Липецке. У дома №18 на улице Ушинского горела «Лада Веста». Пожарные приехали очень быстро и смогли отстоять часть машины – сгорел моторный отсек и частично салон.

Последний пожар произошел в 3.02 на улице Гагарина. Там загорелся кирпичный гараж, в котором стоял «Форд Фьюжн». С огнем боролись сотрудники пожарной части №6. В этом пожаре сгорел сам гараж и часть имущества внутри. Машину пожарные спасли – ее только закоптило.

ИСТОЧНИК KP.RU