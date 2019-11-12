2019-11-12T11:43:04+03:00
Происшествия

Под Липецком вор вынес из офиса сейф с 250 рублями

Еще один вор вломился в квартиру ради продуктов
Лия МУРАДЬЯН
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Двух воров задержали в регионеДвух воров задержали в регионеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Номинанта на премию самый неудачливый преступник задержали полицейские Измалковского района Липецкой области. Там в селе Чернава воришка решил вынести из офиса ящик денег. Предвкушая значительный куш, 20-летний парень тайно пробрался в помещение и уволок увесистый металлический ящик. Согласно заявлению организации, внутри было всего 250 рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемый нигде не работает и имеет судимости. Теперь ему грозит очередной срок за кражу.

Еще одну кражу раскрыли 11 ноября в Лебедянском районе. Там домушники выломали замок в квартире 33-летней женщины и украли продукты. Под подозрение попал 45-летний местный безработный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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