Под Липецком вор вынес из офиса сейф с 250 рублями
Номинанта на премию самый неудачливый преступник задержали полицейские Измалковского района Липецкой области. Там в селе Чернава воришка решил вынести из офиса ящик денег. Предвкушая значительный куш, 20-летний парень тайно пробрался в помещение и уволок увесистый металлический ящик. Согласно заявлению организации, внутри было всего 250 рублей.
Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемый нигде не работает и имеет судимости. Теперь ему грозит очередной срок за кражу.
Еще одну кражу раскрыли 11 ноября в Лебедянском районе. Там домушники выломали замок в квартире 33-летней женщины и украли продукты. Под подозрение попал 45-летний местный безработный.
ИСТОЧНИК KP.RU