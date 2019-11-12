В Липецке дети нашли возле школы убитую собаку с дротиком

СЕГОДНЯ 13:03 2019-11-12T13:04:10+03:00

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Страшную находку обнаружили липчане накануне, 11 ноября, в районе Сырского Рудника. Утром школьники как ни в чем не бывало отправились на занятия. Подходя к школе, они увидели возле забора бездыханное тело пса. В боку животного - дротик с ядом.

- Этот пес жил у нас во дворе с весны и все лето, - рассказала липчанка Елена. - А теперь отравлен и брошен прямо на стоянке во дворе! Хотелось бы знать, может кто-то видел, кто проезжал и совершил такое. Если кто-то видел, отзовитесь!

Липчанка уверена, если виновных не накажут, то они продолжат совершать подобные действия, причем "на глазах у детей". Ведь собаку не просто убили, но еще и бросили в людном месте. Кстати, по словам местных жителей, несчастного пса дети очень любили. Они даже дали ему кличку Пушок.

- Друг моего сына был в истерике, родителям позвонил, просил вызвать ветеринаров. Он думал пес живой, - вспоминает Елена.

Липчане написали заявление в полицию. Как сообщила "КП-Липецк" врио начальника пресс-службы УМВД по Липецкой области Ольга Снежкова, по данному обращению проводится проверка.

Жители Рудника, особенно дети, очень любили пса и прозвали его ПушкомФото: Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU