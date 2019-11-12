Под Липецком из интерната пропал 14-летний подросток

СЕГОДНЯ 14:40 2019-11-12T14:40:53+03:00

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В Липецкой области полиция и волонтеры 10 дней ищут пропавшего без вести 14-летнего парня. По данным волонтеров липецкого «Поиска пропавших детей», Никита Лашков пропал еще 2 ноября в городе Грязти. Он ушел из специальной школы-интерната в начале месяца, в тех пор подростка никто не видел.

Приметы Никиты: среднего телосложения, волосы темные.

Был одет: темно-синяя куртка, трико, кепка тоже темно-синего цвета и кроссовки с надписью «NIKE».

Просьба ко всем, кто видел парня после исчезновения, знает о возможном месте его нахождения или владеет любой ценной для поиска информацией, срочно сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18. Или написать на электронный адрес: ppdlip@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU