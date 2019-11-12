2019-11-12T15:08:44+03:00
Общество

Проект, по которому в районе НЛМК должны появиться высотки, пересмотрят

Из-за этого в Липецке перенесли публичные слушания
Юлия КЛЮЕВА
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В администрации Липецка документ признали недоработаннымВ администрации Липецка документ признали недоработаннымФото: Юлия КЛЮЕВА
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Проект планировки квартала в районе НЛМК в Липецке отправили на доработку. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Напомним, согласно проекту в границах улиц Зои Космодемьянской, Спиртозаводской, Земной, Осеннего проезда и площади Мира планировалось снести аварийные малоэтажные дома. На их месте предлагали возвести новые здания - 12 восьмиэтажек, спортивно-досуговый центр, а также школу на 600 мест.

Однако, в администрации Липецка документ признали недоработанным. Поэтому в ближайшее время его пересмотрят. В связи с этим отменены публичные слушания, которые должны были состояться в этот вторник, 12 ноября. Мероприятие перенесли. Информацию о новых слушаниях разместят дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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