2019-11-12T15:49:39+03:00
Общество

В субботу в Липецке изменится расписание пяти трамвайных маршрутов

Специалисты хотят улучшить транспортное обслуживание района, прилегающего к улице Циолковского
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В субботу в Липецке изменится расписание пяти трамвайных маршрутовВ субботу в Липецке изменится расписание пяти трамвайных маршрутовФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В ближайшую субботу, 16 ноября, в Липецке изменится расписание пяти трамвайных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Речь идет о трамваях №1, 1К, 2, 5 и 5К. По информации профильного департамента, изменения в расписании электротранспорта призваны улучшить транспортное обслуживание района, прилегающего к улице Циолковского областного центра.

Подробную информацию о расписании движения общественного транспорта, а также прохождения автобусов и трамваев через конкретный остановочный пункт можно узнать в центральной диспетчерской города по номеру телефона 31-00-82. Во сколько транспорт отправляется от конечных остановок, липчане могут посмотреть на сайтах городского департамента транспорта www.deptrans48.ru или МБУ "ЛГТК" www.lt-systems.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24