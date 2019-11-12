В субботу в Липецке изменится расписание пяти трамвайных маршрутов

СЕГОДНЯ 15:39 2019-11-12T15:49:39+03:00

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В ближайшую субботу, 16 ноября, в Липецке изменится расписание пяти трамвайных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Речь идет о трамваях №1, 1К, 2, 5 и 5К. По информации профильного департамента, изменения в расписании электротранспорта призваны улучшить транспортное обслуживание района, прилегающего к улице Циолковского областного центра.

Подробную информацию о расписании движения общественного транспорта, а также прохождения автобусов и трамваев через конкретный остановочный пункт можно узнать в центральной диспетчерской города по номеру телефона 31-00-82. Во сколько транспорт отправляется от конечных остановок, липчане могут посмотреть на сайтах городского департамента транспорта www.deptrans48.ru или МБУ "ЛГТК" www.lt-systems.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU