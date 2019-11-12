2019-11-12T16:50:23+03:00
Общество

Прокуратура: Россельхознадзор не следит за запущенными землями в Липецкой области

По итогу проверок в суд подали иски на 15 млн. рублей
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области природоохранная прокуратура раскрыла многочисленные факты нарушения закона со стороны чиновников. Например во многих районах несколько лет не было документов для работы постоянных комиссий по контролю за плодородными землями. За что наказали 10 глав районов. 30 исков касались сбора и утилизации мусора в селах, где чиновников обязали организовать свалки. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, на данный момент все исковые удовлетворили и ответчики выполнили решения судов.

В целом, по оценке природоохранной прокуратуры, в Липецкой области низкий уровень контроля над сельскохозяйственными землями. При этом управление сельского хозяйства на ситуацию не влияет и даже не инициирует проверки по тем нарушениям, о которых знает.

Более того, чиновники управления игнорируют обращения граждан и не возвращают в оборот заброшенные плодородные земли. Например в Усманском районе простаивают 177 га сельскохозяйственной земли, в Данковском – 240 га. Но Россельхознадзор не пытался обязать местные власти заняться пустующей землей. Также по сообщению прокуратуры, чиновники Управления не спешили требовать с нарушителей возмещения вреда экологи.

Так в феврале воронежский и липецкий россельхознадзор подали в суд на «Черкизово-Свиноводство» за сброс отходов и загрязнение почвы на площади в 7500 м2. Позже они заключили мировой соглашение, но ущерб в 9 млн. рублей так никто и не возместил. В суд пришлось подавать прокуратуре. Также именно ведомству приходилось требовать возмещения и с других крупнейших сельхозпроизводителей региона.

Итог проверок в сельском хозяйстве региона: 44 иска в суд на 15 млн. рублей, 30 наказанных юридических лиц и 31 – должностное, а также два уголовных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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