2019-11-12T17:19:33+03:00
Общество

За неделю в Липецке и области почти 4 тыс. человек заболели ОРВИ

Грипп пока обходит липчан стороной
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчане болеют ОРВИЛипчане болеют ОРВИФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

За прошедшую неделю с 4 по 10 ноября в Липецкой области зарегистрировано 3,9 тыс. случаев ОРВИ. 74,3% заболевших - дети. По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, это ниже уровня расчетного эпидемического порога на 26%. В основном, липчане заражаются вирусами парагриппа и аденовирусами.

Кстати, пока случаев заболевания гриппом в регионе не выявлено. По состоянию на 11 ноября в Липецке и области прививку от гриппа сделали сывше 35,4% населения. Это более 251 тыс. взрослых и 154 тыс. детей. Осложнений после иммунизации не наблюдалось.

Специалисты управления напоминают, прививки от гриппа следует делать в период со 2 половины августа до 2 половины ноября, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала сезона заболеваемости. На формирование иммунитета к вирусу требуется около 10-14 дней. Вакцинация должна проводиться только медицинским работником.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В среду в Липецке до +8 градусов, местами туман
Липчанка потребовала лишить дочь родительских прав на Первом канале
Прокуратура: Россельхознадзор не следит за запущенными землями в Липецкой области
На площади Петра Великого в Липецке ставят новогоднюю елку
В субботу в Липецке изменится расписание пяти трамвайных маршрутов
Игорь Артамонов: «Тепло в дома будет подаваться без сбоев»
Липецкие автоинспекторы вышли на рейд по пешеходным переходам
Проект, по которому в районе НЛМК должны появиться высотки, пересмотрят
Под Липецком из интерната пропал 14-летний подросток
За один вечер в Липецке сбили трех пешеходов – всех на «зебре»
В Липецке дети нашли возле школы убитую собаку с дротиком
Из-за поврежденных столбов липчане остались без света
Под Липецком вор вынес из офиса сейф с 250 рублями
За ночь в Липецкой области сгорели 5 автомобилей
В среду из-за шествия в Липецке запретят продавать алкоголь
Под Липецком подросток на мопеде влетел в «ГАЗ»