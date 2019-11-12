За неделю в Липецке и области почти 4 тыс. человек заболели ОРВИ

СЕГОДНЯ 17:12 2019-11-12T17:19:33+03:00

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За прошедшую неделю с 4 по 10 ноября в Липецкой области зарегистрировано 3,9 тыс. случаев ОРВИ. 74,3% заболевших - дети. По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, это ниже уровня расчетного эпидемического порога на 26%. В основном, липчане заражаются вирусами парагриппа и аденовирусами.

Кстати, пока случаев заболевания гриппом в регионе не выявлено. По состоянию на 11 ноября в Липецке и области прививку от гриппа сделали сывше 35,4% населения. Это более 251 тыс. взрослых и 154 тыс. детей. Осложнений после иммунизации не наблюдалось.

Специалисты управления напоминают, прививки от гриппа следует делать в период со 2 половины августа до 2 половины ноября, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала сезона заболеваемости. На формирование иммунитета к вирусу требуется около 10-14 дней. Вакцинация должна проводиться только медицинским работником.

ИСТОЧНИК KP.RU