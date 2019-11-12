В среду в Липецке до +8 градусов, местами туман

СЕГОДНЯ 19:07 2019-11-12T19:07:09+03:00

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В среду, 13 ноября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, без существенных осадков. Ночью в отдельных районах туман. Температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В светлое время суток в регионе прогреется до 8 градусов выше ноля. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 750 мм рт.ст.

В четверг, 14 ноября, синоптики обещают ясную погоду, без осадков. Ночью в Липецке около -1 градуса. Днем столбик термометра поднимется лишь до +6 градусов. Ветер юго-восточный 6-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт.ст.

Восход солнца в 7.41. Заход - в 16.30.

ИСТОЧНИК KP.RU