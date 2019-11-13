2019-11-13T10:02:56+03:00
Происшествия

В Липецке лихач на «БМВ» во время дрифта разбил две машины и скрылся

Водитель пытался продемонстрировать чудеса управления автомобилем [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке наглец на «БМВ» разбил стоявшие на парковке машины. Все случилось ночью, с 12 на 13 ноября, у гипермаркета «Линия» на проспекте 60 лет СССР. Там на большой парковочной площадке нередко упражняются в дрифте любители опасной езды. В основном делают это ночью, когда парковка пустует.

Дрифтер разбил две машины и скрылся .vk.com/myregion48

На этот раз некий лихач решил продемонстрировать «мастерство» управления, несмотря на наличие других автомобилей. Задуманный высший пилотаж обернулся демонстрацией высшей степени безответственности.

В итоге занос получился неконтролируемым. Не справившись с управлением, самонадеянный водитель разнес две припаркованные машины и свою. Более того, виновник ДТП скрылся с места происшествия, оставив после себя разбитые автомобили и дым от жженной резины. К счастью, никто не пострадал. Наглеца теперь ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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