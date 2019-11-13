Липчан зовут на бесплатный детский фестиваль талантов

СЕГОДНЯ 10:35 2019-11-13T10:35:46+03:00

Родителей и их детей ждут танцы, рисование, эксперименты и многое другое

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Студенты 3 курса липецкого вуза решили организовать детский фестиваль талантов «Калейдоскоп», чтобы помочь родителям сформировать многогранную, гармонично-развитую личность, раскрыть задатки, способности и таланты детей и направить своих детей в сферы, которые им действительно интересны.

Программы площадок для детей от 4 до 8 лет разрабатывали учителя школ и преподаватели. Ребят ждут танцы, рисование и оригами, эксперименты, пение, тренировка памяти, русский язык и риторика, история, культура, английский язык, арифметика и интересный счет, черчение и выставка образцов оружия, которая пройдет при поддержке центра патриотического воспитания Липецкой области.

Фестиваль начнется с массовой зарядки, после чего дети разделятся по возрастным группам 4-5 лет, 6-7 лет и 8. Далее по желанию и их интересам они начнут свое путешествие по площадкам мероприятия.

В конце родителям будут предоставлены карточки, где будет описано, что больше всего понравилось их ребенку и что у него лучше всего получалось.

Бесплатный фестиваль пройдет 17 ноября в коворкинг-центре «Точка кипения» по адресу: проспект Победы, 104. Начало в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU