Липчан зовут на бесплатный детский фестиваль талантов
Студенты 3 курса липецкого вуза решили организовать детский фестиваль талантов «Калейдоскоп», чтобы помочь родителям сформировать многогранную, гармонично-развитую личность, раскрыть задатки, способности и таланты детей и направить своих детей в сферы, которые им действительно интересны.
Программы площадок для детей от 4 до 8 лет разрабатывали учителя школ и преподаватели. Ребят ждут танцы, рисование и оригами, эксперименты, пение, тренировка памяти, русский язык и риторика, история, культура, английский язык, арифметика и интересный счет, черчение и выставка образцов оружия, которая пройдет при поддержке центра патриотического воспитания Липецкой области.
Фестиваль начнется с массовой зарядки, после чего дети разделятся по возрастным группам 4-5 лет, 6-7 лет и 8. Далее по желанию и их интересам они начнут свое путешествие по площадкам мероприятия.
В конце родителям будут предоставлены карточки, где будет описано, что больше всего понравилось их ребенку и что у него лучше всего получалось.
Бесплатный фестиваль пройдет 17 ноября в коворкинг-центре «Точка кипения» по адресу: проспект Победы, 104. Начало в 11.00.
ИСТОЧНИК KP.RU