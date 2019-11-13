Ночью в Липецке сгорел заброшенный двухэтажный дом
Крупный пожар произошел этой ночью, 13 ноября, в районе поселка Тракторостроителей в Липецке. Там по адресу, улица Волгоградская, 11, загорелся заброшенный двухэтажный кирпичный дом.
Как выяснилось, этот дом признали аварийным и жильцов расселили. Тем не менее, по словам местных, в здание порой пробираются подростки, а также сомнительные личности. На момент пожара внутри никого не было.
Пожар в районе Тракторного .vk.com/myregion48
Сообщение о пожаре поступило в 1.17 ночи, с огнем боролись три отделения пожарно-спасательных частей, также на место приехала автолестница. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе ГУ МЧС области, в пожаре сгорело 80 м2 кровли и второй этаж на площади 50 2м.
В результате ЧП никто не пострадал. Из-за чего начался пожар и кто виноват, сейчас выясняют эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU