За 9 месяцев в Липецкой области умерло почти на 5000 человек больше, чем родилось

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-13T12:17:23+03:00

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость в Липецке и области упала на 9% Фото: Архив "КП"

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рождаемость в Липецке и области упала на 9%

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О демографической ситуации в Липецкой области за январь-сентябрь этого года рассказал Липецкстат. За это время в регионе родилось 7 426 малышей. К сожалению, это на 9% меньше, чем за тот же период 2018 года. Среди родившихся живыми 37% детей - первенцы. 40% новорожденных - вторые в семье. И только 23% родившихся оказались в семьях третьими и последующими. Родилось 104 пары близнецов.

По данным пресс-службы Липецкстата, с января по сентябрь в Липецкой области умерло 12 288 человек. Смертность уменьшилось на 1% по сравнению с прошлым годом. Однако, она значительно превышает рождаемость. Разница - 4 862 человека. Для сравнения, в среднем 5 тыс. человек проживает в селе Доброе Липецкой области. Превышение числа умерших над числом родившихся - 5,7 человека на 1000 населения.

По состоянию на 1 октября, по предварительной оценке численность постоянного населения региона 1 141,5 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU