2019-11-13T14:53:14+03:00
Происшествия

Курьер из Тамбова украла для ребенка чужой велосипед в Липецке

Женщина разносила листовки, когда решилась на кражу
Лия МУРАДЬЯН
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Воровка во всем созналасьВоровка во всем созналасьФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке раскрыли кражу детского велосипеда, которая произошла еще 20 октября. Велосипед пропал из подъезда дома на улице Степанищева. Момент кражи заметила бдительная соседка из того же подъезда. Она и рассказала хозяевам, что велосипед украла девушка в форме курьера.

После заявления, в полиции возбудили уголовное дело по 158 статье УК – кража и принялись искать подозреваемых. Спустя 3 недели, воришку вычислили. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, подозреваемой оказалась 35-летняя уроженка Тамбова.

Как выяснилось, женщина разносила по подъездам листовки и рекламные буклеты от своей фирмы. Будучи на работе, в одном из подъездов она заметила велосипед, рядом никого не было. Позже тамбовчанка призналась, что украла велосипед для своего маленького ребенка. В настоящее время украденное уже вернули владельцам, дело вскоре передадут в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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